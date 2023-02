Cospito: un'ora e un quarto di audizione per Donzelli al Giurì d'onore Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' durata un'ora e un quarto l'audizione del deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir), Giovanni Donzelli, davanti al Giurì d'onore della Camera, per l'intervento effettuato dallo stesso Donzelli, lo scorso 31 gennaio, nell’Aula di Montecitorio, durante il quale l'esponente di Fd'I aveva attaccato quattro parlamentari del Partito democratico - i deputati Debora Serracchiani, Andrea Orlando, Silvio Lai, il senatore Walter Verini - per la loro visita, sempre lo scorso mese, al leader anarchico, Alfredo Cospito, all’epoca detenuto nella casa circondariale di Sassari. Da Donzelli nessuna dichiarazione ai cronisti, all'uscita, visto che le audizioni sono state secretate. (Rin)