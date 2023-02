Iran: ministro Esteri iraniano, pronto “piano B” se Usa non interessati a rilanciare accordo nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran è pronto ad attuare un “piano B” e intraprendere nel caso in cui gli Stati Uniti optassero per un percorso diversi da quello negoziale nel rilancio dell’accordo sul nucleare. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, nella conferenza stampa congiunta con l’omologo iracheno Fouad Hussein, organizzata durante la sua visita odierna a Baghdad. “L’Iran accoglie con favore la diplomazia per risolvere le divergenze nei colloqui sul nucleare”, ha proseguito il ministro degli Esteri di Teheran, mettendo in guardia Washington “sul suo comportamento ipocrita nell'accusare l'Iran per non aver concluso i colloqui”. Il responsabile della diplomazia iraniana ha espresso la speranza che il direttore generale dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica (Aiea), Rafael Mariano Grossi, “con una visione tecnica e lontana dall'entusiasmo politico, raggiunga una conclusione e un accordo con i miei colleghi dell'Organizzazione per l'energia atomica dell'Iran al fine di risolvere le divergenze”. Il ministro ha ricordato che l’Iran “non ha mai cercato di acquisire armi nucleari e bombe atomiche, e anche la fatwa del leader Imam Khamenei ribadisce questo assunto”. (segue) (Res)