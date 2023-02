Iran: ministro Esteri iraniano, pronto “piano B” se Usa non interessati a rilanciare accordo nucleare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha affermato che Teheran è pronta “a fare un passo verso la conclusione dei colloqui condotti a Vienna sulla base dei negoziati precedenti e nel rispetto delle linee rosse della Repubblica islamica dell'Iran". Il ministro ha inoltre aggiunto che nell’ambito della conclusione dei negoziati una delegazione dell’Aiea si recherà a Teheran nei prossimi giorni. "Ma se la parte americana opta per un percorso diverso, siamo anche pronti ad attuare il Piano B e intraprendere un percorso diverso, e tutte le opzioni sono a nostra disposizione e sono sul tavolo", ha affermato Amirabdollahian. Il ministro ha inoltre accusato gli Stati Uniti di inviare “messaggi contradditori all’Iran sulla loro presunta volontà di concludere i colloqui di Vienna”, avvertendo Washington di non prendere una strada diversa in contraddizione con la posizione positiva dell'Iran. "Ho sottolineato a mio fratello Fuad Hussein nei colloqui di oggi che la Repubblica islamica dell'Iran ha sempre accolto favorevolmente i negoziati e il percorso della diplomazia, e noi, nel nuovo governo iraniano, abbiamo lavorato per mesi per concludere e raggiungere un positivo, forte e duraturo accordo e ora siamo pronti a incontrarci", ha dichiarato il responsabile della diplomazia iraniana. (Res)