Torino: Intesa-Sanpaolo main partner dell'ottava edizione di Biennale Democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa-Sanpaolo sarà main partner di Biennale Democrazia anche per l'ottava edizione che si svolgerà dal mercoledì 22 al 26 marzo 2023. Per l'occasione, il gruppo bancario ha organizzato due incontri. Il primo previsto per venerdì 24 marzo alle 12 dal titolo: 'Come nasce la Costituzione. I diritti di libertà, 75 anni dopo'. Il secondo, previsto per sabato 25 marzo alle 11, dedicato al tema 'Libertà individuale, responsabilità collettiva'. Inoltre, Intesa-Sanpaolo sarà impegnata nei percorsi formativi per gli studenti con le visite guidate e i laboratori all'interno del suo patrimonio museale. "La Costituzione è la base del buon operare di un Paese ed il riferimento per i comportamenti individuali e collettivi - ha affermato Paola Musso, responsabile Corporate Image Intesa Sanpaolo -. Per questo Intesa Sanpaolo ha inteso promuovere al grattacielo un incontro di alto profilo che nel 75esimo anniversario ci riporti all'entusiasmo di quegli anni, alla voglia di diritti civili e di libertà, alla rilettura dei documenti che l'hanno portata in vita".(Rpi)