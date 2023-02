Milano: tifosi del Porto in corteo verso San Siro, alcune linee del tram deviano percorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono più di duemila i tifosi del Porto che stanno sfilando per il centro di Milano per raggiungere lo stadio San Siro, dove la squadra portoghese affronterà l'Inter per la partita di andata valida per gli ottavi di finale di Champions League. Il corteo è partito dall'Arco della Pace poco dopo le 17 e ha poi imboccato via Pagano. Il traffico nella zona è paralizzato. Atm fa sapere che il percorso delle linee tram 1, 10, 19 e del bus 61 è momentaneamente deviato. (Rem)