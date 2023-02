Regno Unito: Blair e Hague, documento digitale unico sarebbe una "rivoluzione tecnologica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Tutti i cittadini del Regno Unito dovrebbero possedere un documento d'identità digitale che incorpori passaporto, patente di guida, documenti fiscali, qualifiche e diritto al lavoro come pietra angolare di una "rivoluzione tecnologica". È quanto hanno affermato l'ex primo ministro Tony Blair e l'ex leader dei Conservatori William Hague in un rapporto congiunto ripreso dal quotidiano "The Times". Secondo i due politici, il Paese deve essere radicalmente rimodellato se vuole evitare di essere lasciato indietro dai progressi tecnologici globali. Blair e Hague hanno affermato che deve esserci un consenso trasversale per cambiare "radicalmente" la politica britannica, con l'obiettivo di mettere la tecnologia al centro del Servizio sanitario nazionale, delle scuole e di altri servizi pubblici. Nel loro rapporto, Blair e Hague sostengono che la maggior parte delle persone vive in una "era completamente digitale": fa la spesa, accede ai propri conti bancari e prenota voli "con il semplice tocco di un orologio o di un telefono". Per questo i due politici sostengono che il documento di identità digitale potrebbe rendere "più semplice e più facile accedere ai benefici" e godere di "supporto e servizi pubblici su misura".(Rel)