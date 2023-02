Slovenia-Lussemburgo: premier a colloquio, abbiamo bisogno di un'Europa senza muri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovenia e il Lussemburgo non vogliono fare dell'Europa una fortezza. Lo hanno dichiarato oggi nella conferenza di Brdo pri Kranju, in Slovenia, il primo ministro sloveno Robert Golob e l'omologo lussemburghese Xavier Bettel. Lo riporta la stampa slovena. Sul tema della migrazione sia il primo ministro sloveno che quello lussemburghese hanno affermato che la questione "è molto importante" per l'Unione europea e hanno sostenuto la ricerca di soluzioni comuni che "non includano la costruzione di muri". "È fondamentale come l'Europa nel suo insieme affronterà questo problema", ha affermato Golob, aggiungendo che occorre lavorare di più sull'integrazione dei migranti, sulla cooperazione con i Paesi di transito e sul dialogo aperto con i Paesi di origine. Bettel ha sottolineato che costruire muri ai confini "non è affatto una soluzione, anche se alcuni Paesi e i loro leader potrebbero sostenere un simile approccio". "Siamo d'accordo che abbiamo bisogno di controllo, che abbiamo bisogno di regole comuni, ma non dobbiamo fare dell'Europa una fortezza", ha rimarcato Bettel. (segue) (Seb)