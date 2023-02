Slovenia-Lussemburgo: premier a colloquio, abbiamo bisogno di un'Europa senza muri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In quest'ottica, i due primi ministri hanno anche accennato alla situazione nei Balcani occidentali, con Golob che ha affermato che nell'area dei Balcani occidentali ci sono opportunità per il coordinamento tra i due Paesi al fine di portare "risultati più concreti". Oltre alla migrazione, i due primi ministri hanno affrontato nei loro colloqui anche le relazioni bilaterali e Golob ha sottolineato che attualmente lo scambio di merci "è basso", ma "possiamo cambiarlo", ha aggiunto, citando come possibile via "gli scambi di studio tra i giovani e il grande potenziale della tecnologia spaziale". Per quanto riguarda la guerra in Ucraina, i due primi ministri hanno convenuto che ci si deve adoperare per mantenere aperti i canali per i negoziati, ma secondo Golob al momento "non sembra che la Russia sia pronta a questa possibilità". Nel pomeriggio il primo ministro lussemburghese Bettel è stato ricevuto anche dalla presidente slovena Natasa Pirc Musar. (Seb)