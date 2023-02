Madagascar: ciclone Freddy, bilancio provvisorio è di quattro morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di almeno quattro morti il bilancio, ancora provvisorio, del potente ciclone tropicale Freddy che ha investito ieri le coste del Madagascar. È quanto riferisce in una nota l'Ufficio nazionale per la gestione dei rischi, precisando che la tempesta ha colpito circa 16.600 persone. Le potenti raffiche di vento hanno raggiunto i circa 130 chilometri orari ma, contrariamente al ciclone Batsirai dello scorso anno, il ciclone Freddy non ha portato la quantità di pioggia prevista. Come riferisce l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha), Freddy è il primo ciclone a colpire il Madagascar durante la stagione in corso. Il ciclone si sta ora dirigendo verso il Mozambico e lo Zimbabwe, sulla terraferma africana. L'anno scorso il ciclone Batsirai ha ucciso più di 130 persone in tutto il Madagascar . (Res)