Cospito: Costa (M5s), abbiamo finito audizioni, vanno sbobinate

23 luglio 2021

- "Abbiamo finito le audizioni: dal punto di vista procedurale vanno sbobinate con un tempo tecnico da parte degli uffici. Questo è normale". Lo ha detto ai cronisti il presidente del Giurì d'onore della Camera, Sergio Costa, del Movimento cinque stelle, al termine delle audizioni odierne in merito alle dichiarazioni del deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir), Giovanni Donzelli, che nel suo intervento del 31 gennaio scorso, nell’Aula di Montecitorio, aveva attaccato quattro parlamentari del Partito democratico - i deputati Debora Serracchiani, Andrea Orlando, Silvio Lai, il senatore Walter Verini - per la loro visita, sempre lo scorso mese, ad Alfredo Cospito, all’epoca detenuto nella casa circondariale di Sassari. Sulla possibilità di un nuovo giro di audizioni, Costa ha spiegato: "Non è escluso, il Regolamento lo prevede". (Rin)