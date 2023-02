Attanasio: Fontana, auspico che verità emerga quanto prima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel secondo anniversario dell'agguato in cui furono uccisi l'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, il carabiniere scelto Vittorio Iacovacci e l'autista del Programma alimentare mondiale Mustapha Milambo, “desidero rinnovare alle famiglie delle vittime le espressioni del più profondo cordoglio. Auspico che la giustizia completi il suo corso e che la verità emerga quanto prima". Lo dichiara in una nota il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana. (Com)