Vaticano: Papa, idolatrare l'io è distruttivo e ci chiude nella solitudine

- Papa Francesco, pronunciando l'Omelia per la Messa delle Ceneri nella Basilica di Santa Sabina, ha invitato a fuggire dalla convinzione di bastare a se stessi: "La cenere che oggi riceviamo sul capo ci dice che ogni presunzione di autosufficienza è falsa e che idolatrare l'io è distruttivo e ci chiude nella gabbia della solitudine". Il Santo Padre ha poi raccomandato di osservare per questa Quaresima l'elemosina, la preghiera e il digiuno: "Non si tratta di riti esteriori, ma di gesti che devono esprimere un rinnovamento del cuore", ha evidenziato il Papa che ha aggiunto come l'elemosina non sia "un gesto rapido per pulirsi la coscienza", la preghiera non deve essere "ritualità, ma dialogo di verità e amore con il Padre". Inoltre, il digiuno "non è un semplice fioretto, ma un gesto forte per ricordare al nostro cuore ciò che conta e ciò che passa", ha concluso. (Civ)