Tunisia-Italia: ambasciatore Saggio, interconnessione Elmed è il “progetto del secolo”

- Il progetto di interconnessione elettrica tra Tunisia e Italia Elmed “è il progetto del secolo". A dirlo è stato l'ambasciatore d'Italia a Tunisi, Fabrizio Saggio, in dichiarazioni riprese dall'emittente radiofonica “Mosaique fm”, rilasciate durante la sua partecipazione a un workshop sulla "transizione ambientale" organizzato dall'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice). Come evidenziato da Saggio, sono 24 le aziende italiane attive nei settori della produzione, trasmissione e distribuzione di energia e rinnovabili, e di impianti e tecnologie per il trattamento delle acque e infrastrutture industriali che hanno preso parte all’evento tenuto oggi, a cui si aggiungono circa 100 operatori locali qualificati e con cui saranno organizzati incontri d'affari bilaterali. Al convegno hanno partecipato anche i rappresentanti del ministero dell'Industria, delle Miniere e dell'Energia tunisino, della Società tunisina per l'elettricità e il gas (Steg), della Società tunisina per lo sfruttamento e la distribuzione dell'acqua della (Sonede) e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics) oltre ad aziende tunisine come Tmm e compagnie italiane quali Rina e Ansaldo, riferisce “Mosaique Fm”. Come evidenziato dallo stesso Saggio in una precedente intervista a “Nova”, la realizzazione di un cavo elettrico sottomarino tra Tunisia e Italia è “fondamentale” per beneficiare dell’offerta energetica del continente africano in termini di energie da fonti rinnovabili. Il progetto di interconnessione sottomarina da 600 megawatt Elmed, che collegherà Capo Bon con la Sicilia è portato avanti dall’italiana Terna e dalla tunisina Steg, e dovrebbe essere completato entro il 2028. L’Unione europea ha accettato di finanziare parte del progetto con una sovvenzione di 307 milioni di euro, mentre la parte rimanente sarà finanziata in parti uguali tra Tunisia e Italia.(Tut)