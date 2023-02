Rifiuti: Tar rinvia a 5 luglio udienza su ricorso Santa Palomba, M5s Roma "vicini a comitati"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tar Lazio ha rinviato al 5 luglio l'udienza sul ricorso presentato dai cittadini del quartiere di Santa Palomba e dall'associazione Vas Onlus contro la costruzione del termovalorizzatore, voluta dal commissario di governo e sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "Oggi si è tenuta la prima udienza relativa al piano rifiuti di Roma Capitale dinanzi al Tar Lazio che, data la complessità della materia, ha deciso di rinviare al 5 luglio la trattazione del ricorso presentato dai cittadini di Santa Palomba contro l'inceneritore". Lo dichiarano, in una nota congiunta, i gruppi capitolini M5s e lista civica Raggi. "Dalle controdeduzioni arrivate, emerge come l'Avvocatura dello Stato continui a perorare la necessità di questo impianto - del tutto contrario alla cosidetta 'tassonomia europea' - per far fronte a un ipotetico stato di emergenza rifiuti legato al Giubileo che, per inciso, nessuno ha mai ufficialmente dichiarato- continua la nota -. Un'incoerenza di fondo ulteriormente rimarcata dalle dichiarazioni del sindaco di Roma sulle tempistiche di realizzazione dell'inceneritore, che non potrà mai essere operativo in vista del 2025. Tutto questo, mentre a livello regionale è in vigore un Piano dei rifiuti che non prevede l'incenerimento. A ciò si aggiungono le confuse controdeduzioni dell'Avvocatura di Regione Lazio che non è chiaro se difenda il piano regionale o il piano di Roma. Insomma, c'è una grande confusione di cui, purtroppo, a farne le spese potrebbero essere unicamente i cittadini. Non ci resta che attendere il 5 luglio per capire gli orientamenti del Tribunale su una questione che ci vedrà sempre e solo schierati dalla parte dei romani e del loro sacrosanto diritto alla salute", conclude la nota del M5s.(Rer)