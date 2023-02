Argentina: dopo 26 anni un presidente torna a piantare bandiera in Antartide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, vola oggi a Maraimbo, base scientifica eretta in una delle isole dell'Antartide più vicine al continente. Si tratta del quarto presidente a "mettere piede sul suolo polare argentino", scrivono i media locali rimandando alla rivendicazione di sovranità che Buenos Aires avanza su uno spicchio della calotta meridionale. La visita si produce 26 anni dopo quella di Carlos Menem ed esattamente 119 anni dopo l'inaugurazione della stazione meteorologica e scientifica costruita nelle non lontane isole Orcadas meridionali. L'idea, segnalano fonti di governo, è quella di affermare il carattere "bi-continentale" dell'Argentina, costruito sulla presenza "ininterrotta" in Antartide, che diventa "unica" se si considerano gli ultimi 40 anni. Ma lo spicchio di ghiaccio rivendicato dall'Argentina si sovrappone parzialmente con il Territorio antartico cileno, e per intero con il Territorio antartico britannico, i cui perimetri rispondono alle pretese di sovranità d Santiago e Londra. (segue) (Abu)