Argentina: dopo 26 anni un presidente torna a piantare bandiera in Antartide (2)

- Quello di oggi è un gesto con un "forte valore simbolico" che Fernandez compie nell'anno elettorale, rilanciando una delle poche questioni care a tutti gli argentini, indipendentemente dal governo di turno. Una "autentica politica di Stato", segnala il ministero degli Esteri argentino, al pari di quella con cui si sostiene la causa per far tornare Malvinas le isole Falkland. L'Argentina è tra i primi dodici firmatari del Trattato Antartico del 1959 (tra cui l'Australia, gli Usa, il Giappone e l'ex Unione Sovietica), cui oggi aderiscono 55 Paesi. Un documento che rende l'Antartico una regione libera da qualsiasi attività di natura militare, che incentiva la ricerca scientifica, specie quella orientata alla conservazione di flora e fauna locale, e che "sospende", almeno in teoria, le rivendicazioni territoriali pre esistenti. (segue) (Abu)