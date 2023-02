Argentina: dopo 26 anni un presidente torna a piantare bandiera in Antartide (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Paese, ha spiegato il ministro della Scienza, Daniel Filmius, "dispiega risorse molto importanti in termini di ricerca, con un obiettivo importante di sovranità". E non è un caso, ha proseguito, che Fernandez oggi annuncerà investimenti in tre nuovi laboratori, e al costruzione di un centro di ricerca condiviso tra diversi organismi. L'Antartide, ha precisato, "non è visto come riserva di risorse energetiche, dato che il Trattato impone di preservare l'ambiente", ed esclude "ogni attesa di speculazione economica", ma l'Argentina intende affermare la sua condizione di capofila della cooperazione e la ricerca. Parte di questo programma è la trasformazione di Ushuaia, la città più vicina al Polo, in "un polo logistico, base per i viaggi turistici e per le missioni scientifiche in Antartide". Obiettivo cui il governo lavora ampliando la struttura portuale della città della "fine del mondo". (segue) (Abu)