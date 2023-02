Argentina: dopo 26 anni un presidente torna a piantare bandiera in Antartide (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buenos Aires rispetta la natura del trattato ma non rinuncia alle sue pretese su una regione - ritenuta parte della provincia della Terra del fuoco -, che comprende la Penisola Antartica e una sezione triangolare che arriva fino al Polo sud, delimitata dai meridiani 25mo ovest e il meridiano 74mo ovest, e si trova tra la latitudine 60mo sud e il Polo sud. Il Paese, si legge in una nota del ministero degli Esteri, "ha sovranità non solo sul suo territorio continentale, ma anche sulle sue isole e sul suo mare territoriale, che si estende fino a una distanza di dodici miglia nautiche". Senza contare i diritti sovrani per l'esplorazione e lo sfruttamento, la conservazione e la gestione delle risorse naturali, sia viventi che non viventi, nella sua Zona Economica Esclusiva, che si estende fino a 200 miglia nautiche". (segue) (Abu)