Cospito: Donzelli (Fd'I), Nordio ha sempre tutta la stima della maggioranza

- Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, "ha sempre tutta la stima della maggioranza e continuerà ad averla. E' sempre stato molto lineare. Mi sembra una dichiarazione, la sua, in linea con quello che ha sempre detto". Lo ha affermato, rispondendo ad una domanda dei cronisti, il deputato di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, a proposito delle dichiarazioni del Guardasigilli, che al question time odierno alla Camera, in merito alla vicenda Cospito, ha ribadito che i documenti diffusi dal sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove, non sono segreti. (Rin)