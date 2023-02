Turchia: sottosegretario Prisco riceve Vigili del fuoco intervenuti all’indomani del sisma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi “ho incontrato presso il Centro operativo nazionale una delegazione del team USAR di rientro dalla missione in Turchia, accompagnata dal labrador Nikita, che ha preso parte alle operazioni di soccorso”. È quanto scrive su Facebook il sottosegretario al ministero dell'Interno, Emanuele Prisco, incontrando il team Usar dei Vigili del fuoco di rientro dalla missione in Turchia. “La professionalità dei Vigili del fuoco italiani ha garantito alle popolazioni locali i migliori soccorsi possibili in quello scenario apocalittico e dato lustro alla nostra Nazione nel mondo, tanto da vedersi assegnato il coordinamento dei soccorsi", aggiunge Prisco. (Rin)