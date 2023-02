Paesi Bassi: autorità sui dati personali non multerà Tesla per violazione privacy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autorità olandese per la tutela dei dati personali ha deciso di non multare Tesla per possibili violazioni della privacy. Tesla utilizza telecamere nelle sue auto per aiutare i proprietari a proteggerle da furti o atti di vandalismo, ma l'autorità olandese per la protezione dei dati (Dpa) ha aperto un indagine per una potenziale violazione della privacy. "Molte Tesla parcheggiate per strada spesso filmavano tutti coloro che si avvicinavano al veicolo e queste immagini venivano salvate per molto tempo. Se ogni macchina lo facesse, ci troveremmo in una situazione in cui nessuno potrebbe andare da nessuna parte in pubblico senza essere osservato", ha dichiarato Katja Mur, membro del consiglio di amministrazione della Dpa. (Beb)