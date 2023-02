Brasile: Lula, regolamentazione social network deve essere una priorità globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regolamentazione dei social network dovrebbe essere una delle priorità dell'agenda globale. Lo ha affermato il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, in una lettera inviata alla conferenza Internet for Trust, organizzata dall'Organizzazione delle Nazioni unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (Unesco) in corso a Parigi, in Francia. Secondo Lula "è necessario impedire che le piattaforme online minaccino la democrazia e l'interazione civile tra le persone". "Non possiamo permettere che l'integrità delle nostre democrazie sia influenzata dalle decisioni di pochi attori che controllano le piattaforme digitali", ha affermato Lula nella lettera. (segue) (Brb)