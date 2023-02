Brasile: Lula, regolamentazione social network deve essere una priorità globale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ha citato il tentativo di colpo di stato dell'8 gennaio, quando estremisti sostenitori dell'ex presidente Jair Bolsonaro, hanno invaso le sedi istituzionali di parlamento, presidenza e Corte suprema "Quello che è successo quel giorno è stato il culmine di una campagna iniziata molto prima e che ha usato bugie e disinformazione come munizioni", ha detto. "Questa campagna mirava alla democrazia e alla credibilità delle istituzioni brasiliane. In gran parte, questa campagna è stata alimentata, organizzata e diffusa attraverso varie piattaforme digitali e applicazoni di messaggistica, usate con lo stesso metodo utilizzato per creare atti di violenza in altre parti del mondo. Questo deve finire", ha scritto Lula. (segue) (Brb)