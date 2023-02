Decreto Ong: Gasparri (FI), infondate eccezioni costituzionalità, decreto adeguato con necessità di solidarietà e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Sulla questione pregiudiziale di costituzionalità del decreto Flussi "il gruppo di Forza Italia ritiene non fondate le eccezioni di costituzionalità relative al decreto Flussi”. Lo ha detto in un intervento in Aula, Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia. “La normativa è assolutamente coerente con la necessità di una solidarietà possibile, ma anche di sicurezza per il nostro paese. È un decreto adeguato e tempestivo, che potrà accogliere nel corso dell'esame in Parlamento le opportune modifiche. Se c'è qualcosa di incostituzionale non è sicuramente nell'operato del governo, ma in quello di alcune procure che, nel corso della scorsa legislatura, non hanno comunicato alla Giunta per le immunità che presiedevo, notizie fondamentali sul caso che riguardava il ministro dell'Interno, Matteo Salvini”. “Mi riferisco – ha specificato il senatore – alle intercettazioni tra alcune imbarcazioni delle Ong e i trafficanti che sarebbero state fondamentali per l'esame della Giunta. Queste procure hanno omesso di trasmettere questi atti, violando, loro sì, la Costituzione”. “Il decreto Flussi invece si inserisce coerentemente nell'azione portata avanti dal Parlamento anche negli anni passati, quando venne fatta un'indagine conoscitiva sul tema e si arrivò ad un Codice di autoregolamentazione delle Ong, noto come Codice Minniti, con direttive sostanzialmente simili alle norme di questo decreto”, ha spiegato Gasparri, che ha concluso: “Siamo convinti che contenere i viaggi verso l'Italia e l'attività degli scafisti possa contenere anche le tragedie in mare. L'Italia ha fatto molto in termini di solidarietà, ha il diritto di fare tanto in termini di sicurezza". (Rin)