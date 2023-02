Superbonus: Pd Camera riceve l'Ance

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I problemi legati alle decisioni del governo sul superbonus sono stati al centro di un incontro tenutosi oggi presso la sala Berlinguer del gruppo del Partito democratico alla Camera tra una delegazione dei deputati democratici guidata dalla presidente, Debora Serracchiani, e l'Associazione nazionale costruttori edili (Ance), rappresentata dal vicepresidente Stefano Betti. E' quanto si legge in una nota dell'ufficio stampa del Pd a Montecitorio. Nella riunione sono emerse tutte le criticità del provvedimento voluto dall'esecutivo, che anziché risolvere i problemi li acuisce, con rilevanti effetti distorsivi per le aziende e le famiglie meno abbienti. Al centro del confronto - continua la nota - soprattutto la questione del come risolvere l'emergenza sui crediti incagliati e la reintroduzione della possibilità di cessione del credito e sconto in fattura, lavorando su due piani: affrontando con determinazione un'urgenza che rischia di provocare pesanti ricadute su lavoro ed economia; e predisponendo per il futuro chiare direttive legislative attraverso un piano pluriennale predisposto grazie ai dati emersi dalle indagini conoscitive richieste dal Pd in commissione Bilancio e Ambiente e dalla predisposizione di un codice, un testo unico, degli incentivi fiscali edilizi, capace di dare certezze alle imprese e sostegno economico all'iniziativa green delle famiglie. (Com)