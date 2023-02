Difesa: Musumeci, Amerigo Vespucci da 92 anni simbolo dell'orgoglio italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il veliero Amerigo Vespucci, con la comunità delle donne e degli uomini della Marina Militare alla quale appartiene “è un simbolo di orgoglio dell’Italia, del suo ruolo passato, presente e futuro in Europa, nel Mediterraneo e nel mondo”. Lo dichiara il ministro per le Politiche del mare Nello Musumeci. “Da ministro delle Politiche del mare, sono pertanto lieto di salutarne il 92mo compleanno, come icona di riscoperta e rilancio, nell’azione di governo, della grandi tradizioni marittime della nostra Nazione” conclude Musumeci. (Rin)