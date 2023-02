Sardegna: parte la stagione crocieristica, oltre 2.200 sbarcati oggi a Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Così come avvenuto lo scorso anno, anche per il 2023 è l’AidaBlu ad inaugurare la nuova stagione crocieristica nei porti di sistema della Sardegna. La nave, proveniente da Barcellona, ha ormeggiato questa mattina alle 7.30 al Molo Rinascita, con a bordo circa 2.230 passeggeri, aprendo un calendario che, dopo due anni di crisi ed uno di graduale risalita, promette un assestamento generale al rialzo per il mercato isolano. Per gli ospiti della nave, principalmente tedeschi, sono state programmate visite guidate nella città di Cagliari, ed escursioni nei siti storici e culturali del Sud Sardegna. Quello dell’AidaBlu è il primo di 118 approdi in calendario nel porto del capoluogo isolano, per una stagionalità che va, appunto, da oggi fino al 24 dicembre. La nave, insieme alla Stella e alla nuova ammiraglia del gruppo, la Cosma, sarà nel porto Cagliaritano con 17 toccate, alle quali si aggiungono i 33 della Toscana, anch’essa del gruppo Costa. (segue) (Rsc)