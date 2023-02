Torino: comincia la fiera A&T, oltre il 50 per cento delle Pmi crede nel digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Meno del 50 per cento delle Pmi crede che digitalizzare i propri processi produttivi non sia una priorità nel proprio settore di appartenenza o che i costi siano superiori ai benefici. E' il dato rilevante diffuso dalla fiera A&T che ha preso il via oggi a Torino. Il dato diventa ancora più corposo se si guarda al Nord-Ovest dove, secondo i dati diffusi dagli organizzatori della Fiera, il 62 per cento delle Pmi crede e investe nel digitale. "La ricerca presentata quest’oggi in occasione del convegno inaugurale da parte dell’Osservatorio Innovazione Digitale nelle Pmi del Politecnico di Milano ha evidenziato quanto oggi sia fondamentale, guardando a una competitività non solo di breve, ma soprattutto di medio e lungo periodo, applicare in modo intelligente le nuove tecnologie - ha affermato Luciano Malgaroli ceo di A&T -. L’intelligenza siamo abituati ormai ad associarla, soprattutto nell’ambito dell’industria evoluta, al termine artificiale, tracciando quindi un percorso sempre più indirizzato al metaverso. Come indicano i dati annunciati questa mattina, le imprese, soprattutto le nostre Pmi, hanno dimostrato di credere all’innovazione, di perseguire un nuovo trend di crescita caratterizzato dalla digitalizzazione, non solo delle macchine, ma anche del pensiero. Il presente e il futuro di questa epoca storica, ormai sdoganata come quinta rivoluzione industriale, non può che configurarsi come l’applicazione di una tecnologia umanistica, dove la cooperazione uomo-macchina rimane centrale. (segue) (Rpi)