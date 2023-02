Pa: Zangrillo, con digitalizzazione procedure durata nostri concorsi in media Paesi Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il blocco del turn over e l’uscita dalla pandemia, la ripresa delle attività concorsuali per l’accesso alla Pubblica amministrazione ha segnato, grazie alla digitalizzazione delle procedure, una durata media dei concorsi che è passata da 786 giorni delle procedure bandite nel 2019 a 189 giorni nel 2021 fino a 169 giorni registrati nel 2022. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, nel corso del question time oggi alla Camera, sottolineando che “da fanalino di coda nel 2019 siamo riusciti a collocarci nella media dei Paesi europei”. “A queste offerte di lavoro da parte delle amministrazioni centrali, stando ai dati in possesso del Dipartimento della funzione pubblica – ha proseguito il ministro –, è stata rilevata una media di 102,3 candidature per ogni posto assegnato”. “Per quanto attiene agli enti locali e ad amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali – ha aggiunto –, il rapporto è pari a 84,22 candidature per posto messo a concorso”.(Rin)