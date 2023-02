Pa: Zangrillo, previste oltre 153 mila assunzioni nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Per soddisfare il fisiologico turnover della Pubblica amministrazione, nel 2022 ci sono state circa 157 mila assunzioni e nel 2023 ne prevediamo oltre 156 mila. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, nel corso del question time oggi alla Camera. “Questi dati – ha proseguito – dimostrano quanto sia necessario che lo svolgimento delle procedure concorsuali sia organizzato in modo efficiente ed efficace”. “È in questa prospettiva – ha spiegato – che si colloca l’utilizzo del Portale del reclutamento InPa, dove sono pubblicati, solo in modalità digitale, i bandi dei concorsi, le comunicazioni relative alle fasi concorsuali, gli avvisi di mobilità nonché per la selezione di professionisti ed esperti”. “Proprio sull’utilizzo del portale e più in generale sullo svolgimento delle procedure concorsuali, è in definizione lo schema di regolamento di modifica della disciplina dei concorsi in merito al quale è stata avviata una collaborazione istituzionale con il Consiglio di Stato e saranno chiamate ad esprimersi anche le commissioni parlamentari competenti”, ha concluso.(Rin)