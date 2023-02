Pa: Zangrillo, digitalizzazione procedure e prove concorsuali è unica strada per attrarre giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La digitalizzazione delle procedure istruttorie e di svolgimento delle prove concorsuali è l’unica strada che ci consentirà di valorizzare il capitale umano e di rendere la Pubblica amministrazione davvero attrattiva anche per le giovani generazioni. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, nel corso del question time oggi alla Camera. Il ministro ha sottolineato l’impegno per “ridurre al minimo i ‘tempi morti’ delle procedure concorsuali e per coniugare le esigenze di trasparenza ed imparzialità che devono connotare l’operato della pubblica amministrazione, con quelle di dare tempi certi ai candidati che intendono misurarsi con i concorsi per il pubblico impiego”. “Si tratta – ha chiarito – di un intervento che ritengo prioritario e sul quale interverremo con senso di urgenza al fine di assicurare il necessario ricambio generazionale, mettere in connessione vecchie e nuove competenze e creare quel mix che consente di disporre di solide esperienze ma al tempo stesso di poter investire su nuove energie”. “Assicuro fin da ora che su questo percorso il dialogo con il Parlamento avrà un ruolo centrale”, ha concluso.(Rin)