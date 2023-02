Pakistan-Afghanistan: ministro Difesa e capo intelligence di Islamabad fanno visita ai talebani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione di alto livello del Pakistan - guidata dal ministro della Difesa Khwaja Asif e dal direttore generale dell'agenzia d'intelligence Isi, Nadeem Anjum - si è recata in visita a Kabul per colloqui con i vertici dei talebani, al potere dal 2021 in Afghanistan. Lo ha reso noto in un comunicato il vice premier ad interim per gli affari economici del governo afgano, Abdul Ghani Baradar, secondo cui durante l'incontro si è discusso di "cooperazione economica, connettività regionale, commercio e relazioni bilaterali". Baradar ha sottolineato come le questioni politiche e di sicurezza non dovrebbero inficiare gli affari economici. "Il Pakistan e l'Afghanistan sono vicini e dovrebbero andare d'accordo. Lo sviluppo dei legami economici e commerciali sono nell'interesse di entrambi i Paesi", ha aggiunto il numero due del governo talebano. (Res)