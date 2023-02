Università: Toccalini (Lega), bene 20-30 per cento posti in più a facoltà medicina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega spinge da sempre per una riforma delle modalità di accesso alla facoltà di Medicina. “Nei nostri ospedali c'è una forte carenza di organico, sui nostri territori purtroppo mancano i medici di base. Ora il ministro dell'Università e della ricerca ha annunciato uno studio per l'aumento del 20-30 per cento dei posti nelle facoltà di Medicina. Bene così: ora avanti tutta anche con la programmazione delle borse di specializzazione necessarie per evitare imbuti formativi". Lo dichiara in una nota il deputato della Lega Luca Toccalini, responsabile del dipartimento Giovani del partito. (Rin)