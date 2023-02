Bulgaria: Dombrovskis arriverà domani a Sofia per visita di due giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, arriverà domani in Bulgaria per una visita di due giorni. Lo riferisce la Commissione europea in una nota, precisando che Dombrovskis incontrerà nella stessa giornata il presidente, Rumen Radev, il primo ministro, Galab Donev, la ministra delle Finanze, Rositsa Velkova, e il governatore della Banca nazionale bulgara, Dimitar Radev. Secondo quanto riferito dall’esecutivo di Sofia, Donev e Dombrovskis discuteranno diverse questioni, tra cui l'adesione della Bulgaria all’Eurozona, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e temi relativi all’agenda europea. Il giorno successivo, 24 febbraio, il vicepresidente esecutivo della Commissione europea incontrerà i volontari e i rifugiati ucraini assieme all’ambasciatore di Kiev a Sofia, Vitaly Moskalenko. Parteciperà inoltre ad una conferenza incentrata sull'ingresso della Bulgaria alla zona euro.(Seb)