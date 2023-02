Svezia: Kristersson, cooperazione con Finlandia e Norvegia rafforza la Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione tra Svezia, Finlandia e Norvegia fornisce alla Nato una nuova profondità e una nuova ampiezza nel Nord Europa. Lo ha affermato oggi il premier svedese Ulf Kristersson, parlando in conferenza stampa a Harpsund con l'omologo norvegese Jonas Gahr Stoere e il presidente finlandese Sauli Niinisto. "Questa sarà la parte più settentrionale della Nato quando la Svezia e la Finlandia saranno membri dell'Alleanza", ha detto Kristersson. "La cooperazione con la Finlandia è stata essenziale quando è iniziata la guerra in Ucraina e quando abbiamo presentato domanda di adesione alla Nato. Non è un caso che ero seduto a casa di Sauli il giorno prima dell'inizio della guerra in Ucraina", ha aggiunto il premier svedese, che ha poi ringraziato la Norvegia per il sostegno fornito a Stoccolma e Helsinki nell'adesione alla Nato.(Sts)