Americhe: consiglio permanente Osa presenta gruppo lavoro per Haiti

- Il Consiglio permanente dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa) si riunisce oggi per presentare il Gruppo di lavoro per Haiti, l'istanza che dovrebbe accompagnare un processo elettorale del Paese caraibico. L'ente panamericano, con una mozione passata per acclamazione, aveva approvato il 10 febbraio la creazione del gruppo dandogli l'incarico di affiancare l'esecutivo haitiano per arrivare all'appuntamento elettorale atteso da tempo. Il Consiglio permanente aveva anche invitato gli Stati membri a offrire assistenza in tema di sicurezza. (segue) (Was)