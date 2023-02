Americhe: consiglio permanente Osa presenta gruppo lavoro per Haiti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Henry ha preso il potere nel luglio 2021, dopo l'assassinio del presidente Jovenel Moise. Poco dopo, il primo ministro ha sciolto il Consiglio elettorale provvisorio (Cep), ritardando di fatto a tipo indefinito il processo elettorale, cruciale per ripristinare le istituzioni. Gli Stati Uniti hanno accolto con favore la nomina del Consiglio. “Salutiamo con favore l’investitura dell'Alto Consiglio di transizione ad Haiti, un passo cruciale per ripristinare l'ordine democratico e migliorare la sicurezza. Continuiamo a incoraggiare un maggiore consenso e un Consiglio potenziato e sollecitiamo tutte le parti a mostrare flessibilità in questo processo”, ha scritto in un tweet Brian Nichols, sottosegretario di Stato Usa per l'emisfero Occidentale. (segue) (Was)