Americhe: consiglio permanente Osa presenta gruppo lavoro per Haiti (6)

- Una parte consistente della società politica e civile haitiana è contraria a un nuovo intervento internazionale. Le Nazioni Unite, d’altronde, non godono di buona reputazione nel Paese caraibico. Nel novembre 2007, 114 membri della missione di peacekeeping Onu furono accusati di cattiva condotta e abusi sessuali. Le accuse furono in seguito corroborate da un’indagine interna delle Nazioni Unite, che confermava frequenti atti di sfruttamento e abuso sessuale. Le Nazioni Unite furono anche la causa della prima epidemia di colera ad Haiti, arrivata nel Paese con le unità accorse dopo il devastante terremoto del 2010. Da allora circa 10 mila haitiani sono morti a causa della malattia. Oggi le Nazioni Unite sono presenti ad Haiti con un Ufficio integrato (Binuh), che svolge principalmente una funzione di consulenza alle istituzioni. (segue) (Was)