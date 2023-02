Cospito: Nordio su caso Delmastro, su segretezza documento decide ministero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La classificazione della natura - segreta, riservata, riservatissima o altro - per legge appartiene all’autorità che forma il documento, e quindi spetta al ministero, e su questi abbiamo già risposto: l’apposizione della dicitura ‘limitata divulgazione’ rappresenta una formulazione che di per sé è inidonea a connotare il documento che è stato trasmesso come atto classificato. Quindi è una mera prassi amministrativa interna”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel corso del question time oggi alla Camera, rispondendo a un’interrogazione sulle iniziative volte alla revoca dell'incarico al sottosegretario di Stato Andrea Delmastro Delle Vedove. “Siamo rispettosissimi e attendiamo con fiducia quello che è l'esito dell'indagine che riguarda l'onorevole Delmastro – ha proseguito il ministro –, però se la qualifica della segretezza o meno dell'atto non dovesse più dipendere dall'autorità che forma l'atto, cioè dal ministero, ma dovesse essere devoluta alla interpretazione della magistratura potrebbe crearsi una problematica che potrebbe e dovrebbe essere risolta in un'altra sede”. (Rin)