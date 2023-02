Decreto Ong: testo in Aula Senato senza mandato al relatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori, il cosiddetto decreto Ong, è arrivato oggi, nell'Aula del Senato, senza il mandato al relatore. La commissione Affari costituzionali di palazzo Madama non ha votato nessuno degli oltre 100 emendamenti presentati. Immediate le proteste da parte delle opposizioni. Possibile che l'esecutivo ponga la questione di fiducia sul provvedimento, considerati i tempi ristretti. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, deve infatti essere convertito in legge, pena la decadenza, entro il prossimo 3 marzo. (Rin)