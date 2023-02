Ucraina: ministro Esteri Ungheria, Usa e Russia si parlino e fermino l’escalation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna fermare l’escalation in Ucraina e porre fine alla guerra. Lo ha detto il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, in conferenza stampa a Budapest con il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Grossi. “Vedendo e ascoltando i discorsi di ieri dei presidenti di Stati Uniti e Russia, Joe Biden e Vladimir Putin, penso che avrebbero fatto molto meglio a parlarsi. Penso ancora che ogni momento – che si tratti di un discorso presidenziale o di un atto di guerra o di una questione di sicurezza nucleare – dimostra che siamo oltre il tempo massimo e questa guerra deve terminare immediatamente”, ha affermato Szijjarto. “Se non ci saranno un immediato cessate il fuoco e immediati colloqui di pace”, avremo “un mare di guai”, ha continuato. “Non è un’affermazione molto sofisticata, naturalmente, ma credo che abbia un significato profondo. Ci potrebbe essere un mare di guai se questa guerra non finisce nel modo giusto”, ha spiegato il capo della diplomazia di Budapest. “Sarebbe bene che Stati Uniti e Russia potessero finalmente parlarsi a riguardo e fare tutto il possibile per far terminare la guerra velocemente. Ogni giorno le persone muoiono, le famiglie si separano o devono fuggire e ogni giorno c’è un rischio di sicurezza globale”, ha concluso Szijjarto. (Vap)