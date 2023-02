Nato: premier norvegese Stoere, la Russia è sempre meno prevedibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è divenuta sempre più imprevedibile e minaccia i Paesi nordici tramite forme di guerra ibrida. Lo ha affermato il primo ministro norvegese Jonas Gahr Stoere, parlando in conferenza stampa a Harpsund con l'omologo svedese Ulf Kristersson e il presidente finlandese Sauli Niinisto. "Sarà necessaria una stretta cooperazione tra i Paesi europei per tenere sotto controllo questa tensione e, a tale riguardo, il dialogo con la Svezia e la Finlandia, per quanto riguarda la regione nordica, è un canale molto importante. Ecco perché l'incontro che si tiene oggi ad Harpsund è rilevante", ha evidenziato Stoere. Secondo il premier norvegese, è "ragionevole" che Svezia e Finlandia aderiscano contemporaneamente alla Nato, dal momento che entrambi i Paesi soddisfano pienamente i criteri per l'adesione. "Fin dal primo giorno, la Norvegia ha sostenuto l'adesione svedese e finlandese alla Nato e lo stiamo facendo anche ora. Ora tocca agli Stati membri ratificare. 28 Paesi lo hanno fatto e da parte nostra il messaggio è molto semplice: ci aspettiamo che lo facciano gli ultimi due", ha concluso Stoere. (Sts)