Francia: "France info", studente che ha pugnalato professoressa avrebbe problemi psichiatrici

- Lo studente di 16 anni che ha pugnalato a morte una professoressa di spagnolo in una scuola cattolica a Saint-Jean-de-Luz, nel sud-ovest della Francia, ha dichiarato di essere stato posseduto e di aver sentito delle voce prima di passare all'azione. Lo riferisce l'emittente radiotelevisiva "France info", spiegando che il giovane ha problemi psichiatrici e non era schedato. L'inchiesta per omicidio è stata affidata alla polizia giudiziaria di Bordeaux. L'emittente televisiva "BfmTv" riferisce che l'episodio si è svolto in classe, dove il ragazzo ha estratto dallo zaino un coltello con una lama di circa 10 centimetri, ha chiuso la porta dell'aula e ha colpito l'insegnante al torace. Il ministro dell'Istruzione Pap Ndiaye, una volta giunto sul posto, ha annunciato che domani verrà osservato un minuto di silenzio in tutte le scuole di Francia.(Frp)