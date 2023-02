Italia-Usa: Tajani, a Blinken ribadirò nostro impegno per Ucraina e su materie prime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, confermerà l’impegno italiano nei confronti dell’indipendenza ucraina al segretario di Stato Usa, Antony Blinken, durante il bilaterale in programma per venerdì 24 febbraio a New York. Parlando con i giornalisti a margine della sua visita al New York Stock Exchange, questa mattina, il capo della diplomazia italiana ha affermato che per Roma “le relazioni transatlantiche rappresentano una priorità in termini di politica estera, e che l’Italia vuole continuare ad essere presente negli Usa e fare business, internazionalizzando le proprie imprese”. Particolare attenzione, ha continuato, sarà dedicata anche al tema del commercio internazionale. “Da parte nostra c’è un impegno molto forte per capire cosa si possa fare insieme sul fronte della base industriale e delle materie prime, guardando anche all’America Latina e al continente africano”, ha concluso. (Was)