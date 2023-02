Tunisia: i legali del direttore di “Mosaique fm” presentano istanza di scarcerazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli avvocati del direttore generale dell'emittente radiofonica tunisina privata "Mosaique fm", Noureddine Boutar, hanno presentato un’istanza di scarcerazione per insussistenza delle accuse a suo carico. Lo riferisce la stessa emittente, affermando che la difesa ha intenzione di presentare ricorso se la richiesta di scarcerazione non avrà seguito. Lunedi 20 febbraio, l'avvocato Ayoub al Ghadamsi ha riferito che il giudice istruttore ha ordinato di trattenere Boutar in carcere, considerando tale decisione come un tentativo di “utilizzare la linea editoriale di ‘Mosaique’ per offendere la più alta gerarchia di potere e i simboli dello Stato e di acuire le tensioni nel Paese". (segue) (Tut)