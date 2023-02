Brasile: ministro Giustizia dispone indagini Polizia federale sull'omicidio di Marielle Franco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia del Brasile, Flavio Dino, ha annunciato l'apertura di un'indagine da parte della polizia federale per identificare i mandanti dell'omicidio della consigliera municipale di Rio de Janeiro, Marielle Franco, uccisa insieme al suo autista, Anderson Gomes, a marzo del 2018. L'obiettivo dell'attività della Polizia federale è "ampliare la collaborazione federale" nelle indagini che sono coordinate per competenza dalla procura dello stato di Rio ed eseguite dalla polizia civile dello stato. "Al fine di ampliare la collaborazione federale con le indagini sull'organizzazione criminale che ha perpetrato gli omicidi di Marielle e Anderson, ho determinato l'apertura di un'inchiesta presso la Polizia federale. Stiamo facendo del nostro meglio per aiutare a chiarire tali crimini", ha scritto Dino su Twitter. Il 16 febbraio Dino aveva annunciato l'accordo di cooperazione tra la Polizia federale e la procura di Rio nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Marielle Franco. (segue) (Brb)