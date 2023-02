Ucraina-Nord Macedonia: ministri Esteri a Kiev, Skopje sostiene vostra indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha il sostegno della Macedonia del Nord nel difendere la sua sovranità e indipendenza. Lo ha dichiarato la ministra della Difesa macedone Slavjanka Petrovska nella conferenza stampa di oggi con l'omologo ucraino Oleksij Reznikov, a Kiev. Secondo il comunicato del ministero di Skopje, la ministra è arrivata stamane in visita in Ucraina in segno di sostegno alla leadership ucraina e ai cittadini ucraini nella lotta per difendere il proprio Paese e preservare la propria sovranità. Petrovska ha espresso "rispetto e sostegno" al popolo ucraino, per il suo "coraggio, la sua perseveranza e determinazione nel difendere il proprio territorio", ha detto la stessa ministra.(Seb)