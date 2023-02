Sardegna: Einstein telescope, interventi su viabilità provinciale Nuoro per rafforzare candidatura Sos Enattos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione della viabilità provinciale nel nuorese, in funzione della candidatura del sito di Sos Enattos a ospitare l’Einstein Telescope, è stata al centro dell’incontro convocato oggi in Regione dall’assessore dei Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu, e a cui hanno preso parte il Commissario della Provincia di Nuoro insieme ai sindaci dei Comuni di Lula, Bitti e Onanì. Tre, in particolare le arterie viarie su cui si è concentrata l’attenzione: la SP3, la SP38 e la SP73. “È stato un confronto utile per fare il punto sulle strade e sugli interventi necessari alla messa in sicurezza e al potenziamento della viabilità provinciale. Il progetto Einstein Telescope rappresenta una sfida importante per tutta la Sardegna, basti guardare i numeri: circa cinquemila addetti saranno impiegati nella realizzazione dell’infrastruttura e cinquecento i ricercatori coinvolti. Occorre una viabilità in grado di sostenere questo grande progetto internazionale, intervenire sulla rete viaria è quindi strategico per rilanciare la candidatura della Sardegna e allo stesso tempo restituire centralità al territorio”. (segue) (Rsc)