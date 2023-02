Sardegna: Einstein telescope, interventi su viabilità provinciale Nuoro per rafforzare candidatura Sos Enattos (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già individuate alcune soluzioni. “Attraverso la programmazione delle risorse stanziate nell’ultima legge Finanziaria – spiega l’assessore Saiu – la Regione metterà a disposizione 1,5 milioni di euro per la completa bitumazione della SP73, i cui interventi oggi hanno una copertura solo parziale su alcuni tratti, incrementando così le risorse a favore della provincia. All’amministratore straordinario abbiamo chiesto di accelerare con i lavori relativi al collegamento del centro abitato di Onanì, i cui interventi sono interamente a carico della provincia e vogliamo una soluzione rapida. Dal bilancio regionale metteremo poi a disposizione 500 mila euro per la manutenzione delle strade provinciali all’interno del centro abitato di Lula, mentre per la messa in sicurezza definitiva della Sp73, che presenta alcuni elementi che richiedono invece interventi più complessi, affideremo a Ois, Opere e infrastrutture della Sardegna, la progettazione e l’appalto delle opere necessarie”. (Rsc)