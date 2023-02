Turchia: Castaldo (M5s), Europa intervenga con regime siriano per fare arrivare aiuti a terremotati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- "Il terribile terremoto che lo scorso 5 febbraio ha colpito la Siria e la Turchia non ha causato solo più di 46.000 vittime, ma anche migliaia di feriti e milioni di persone costrette ad abbandonare le proprie abitazioni perché distrutte o inagibili. Queste popolazioni, in particolare quelle siriane, hanno urgente bisogno di soccorsi e di aiuti. Lo scorso 11 febbraio, le forze del regime siriano hanno bloccato un convoglio di aiuti della Mezzaluna Rossa curda diretto ad Aleppo, che avrebbe dovuto raggiungere le zone più colpite dai terremoti". Lo dichiara l’europarlamentare M5s, Fabio Massimo Castaldo. "La richiesta presentata dal regime di Damasco - si legge in una nota - è che la Mezzaluna consegni metà degli aiuti per poter superare il posto di blocco, nonostante gli operatori sanitari abbiano chiarito che intendono consegnare gli aiuti anche nelle aree controllate dal regime. Mentre i bisogni umanitari nel Paese sono enormi e in aumento, dato che il 90% dei siriani vive al di sotto del livello di povertà internazionale, questo sfruttamento degli aiuti mobilitati per aiutare la popolazione siriana è da considerarsi inaccettabile". (segue) (Com)